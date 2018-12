POL-NE: Fiat 500 gestohlen

Grevenbroich (ots) - Unbekannte entwendeten am frühen Mittwochmorgen (05.12.), in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr, einen weißen Fiat 500. Der Kleinwagen mit den amtlichen Kennzeichen NE-AK2202 stand in Frimmersdorf an der Frankenstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

