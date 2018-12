POL-NE: Jugendliche mit BMX-Rädern gesucht - Stoffstrang über die Fahrbahn gespannt

Grevenbroich (ots) - Mit Pressemeldung vom 04.12.2018, 04:48 Uhr, berichtete die Polizei im Rhein-Kreis Neuss über unbekannte Täter, die am späten Montagabend (3.12.) Stoffbahnen über den Ostwall und die Karl-Oberbach-Straße gespannt hatten. Die Polizei hat noch am gleichen Abend Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Ein Taxifahrer war gegen 21:15 Uhr in einen der Stoffstreifen gefahren und hatte sich hierbei das Taxischild abgerissen. Aufgrund der Berichterstattung meldete sich nun ein Passant bei der Polizei, der am Montagabend, gegen 20:20 Uhr, zwei Jugendliche mit BMX-Rädern auf der Röntgenstraße (unweit der Tatörtlichkeiten) beobachtet hatte. Eines der Räder habe einen sehr langen weißen Stoffstreifen hinter sich hergezogen. Es ist nicht auszuschließen, dass die beiden als Verdächtige in Betracht kommen.

Der Hinweisgeber kann die beiden Jugendlichen wie folgt beschreiben: männlich, circa 14 bis 16 Jahre alt, von eher schmächtiger und kleiner Statur, dunkel gekleidet. Beide hätten Oberteile mit Kapuze getragen. Bei den Rädern soll es sich um BMX-Räder gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat fragt, wer Angaben zur Identität der beiden Jugendlichen machen kann oder das Duo ebenfalls beobachtet hat. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell