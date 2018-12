POL-NE: Polizei sucht Zeugen und Beteiligte nach Verkehrsunfall

Neuss-Nordstadt (ots) - Am Mittwochmittag (05.12.) wurde auf der Plankstraße ein Mann angefahren. Gegen 13:15 Uhr sicherte der Mitarbeiter einer Baumpflegefirma Arbeiten ab, die entlang der Fahrbahn durchgeführt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde er dabei plötzlich von einem roten Kleinwagen erfasst. Das Auto, das von einer älteren Dame gelenkt wurde, setzte seinen Weg fort, ohne sich um den offensichtlich Verletzten und den Vorfall zu kümmern. Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Es bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

