POL-NE: Polizei fahndet mit Phantombildern nach tatverdächtigen Trickdieben

Meerbusch (ots) - Mit Pressemeldung vom 28.11.2018-15:41 Uhr- berichteten wir über einen Trickdiebstahl an der Hermann-Unger-Allee. Die Polizei veröffentlicht nun zwei Phantombilder zu den Verdächtigen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Dienstagvormittag (27.11.), gegen 11:20 Uhr, hatten zwei Unbekannte an der Haustür einer Seniorin geklingelt. Die beiden Männer gaben fälschlicherweise an, dass Sie die Zählerstände ablesen müssten. Die Seniorin zeigte ihnen die Gerätschaften im Kellerraum des Hauses. Zusätzlich erkundigten sich die Unbekannten nach dem Aufbewahrungsort ihrer Wertgegenstände. Einer der Täter verwickelte sie in ein reges Gespräch und lenkte die Frau ab. Währenddessen entwendete die zweite männliche Person Schmuck und Bargeld in erheblicher Höhe. Anschließend verabschiedeten sich die Trickbetrüger. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, informierte sie umgehend die Polizei.

Dem Kriminalkommissariat 12 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss liegen nun Phantombilder der Tatverdächtigen sowie ein richterlicher Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor.

Die beiden männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben: Gekleidet mit anthrazitfarbenen Anzügen, kurze dunkelbraune Haare, circa 50 Jahre alt, um die 180 Zentimeter groß, kräftige Statur, gepflegtes und freundliches Erscheinungsbild, einer der Täter trug eine Brille mit braunen Rändern.

Wer Hinweise auf die abgebildeten Verdächtigen geben kann, wird um einen Anruf unter der Telefonnummer 02131 300-0 gebeten.

