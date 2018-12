POL-NE: Versuchter Handtaschenraub - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots) - Eine bislang Unbekannte versuchte am Dienstagnachmittag (04.12.), gegen 17 Uhr, einer 78-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Die Seniorin war zu Fuß an der Promenadenstraße unterwegs, als sie eine unbekannte Frau dicht hinter ihr bemerkte. Die Täterin griff plötzlich an dem Schulterriemen der Tasche und versuchte diese der Geschädigten gewaltsam zu entreißen. Während des Vorfalls machte die Seniorin lautstark auf sich aufmerksam. Einige Passanten eilten ihr zur Hilfe, jedoch konnte niemand die Verdächtige festhalten. Diese floh, ohne Beute, in Richtung Friedrichstraße. Die Anzeigenerstattung zu diesem Vorfall erfolgte am Mittwoch (05.12.) bei der Polizeirathauswache in der Neusser Innenstadt.

Die Geschädigte beschreibt die Täterin wie folgt: circa 50 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, dunkle Haare und herbes Gesicht. Zum Tatzeitpunkt trug die Unbekannte eine Hose.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell