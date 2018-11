POL-NE: Ermittlung nach Gartenhausbrand abgeschlossen - keine vorsätzliche Brandstiftung

Kaarst-Holzbüttgen (ots) - Mit Pressemeldung vom 02.11.2018 berichteten wir über den Brand eines Gartenhauses an Allerheiligen (01.11.) an der Sandstraße. Dort stand am Nachmittag ein Gartenhaus in Flammen, das von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Ermittlungen der Kriminalpolizei haben keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung erbracht.

