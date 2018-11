POL-NE: Taschendieb mit "Rempel-Trick" erfolgreich - Polizei ermittelt

Logo zur landesweiten Präventionsaktion "Augen auf und Tasche zu" zum Schutz vor Taschendiebstählen Bild-Infos Download

Neuss-Furth (ots) - Am Samstag (10.11.) erstattete eine Neusserin Anzeige bei der Polizei, weil ein Taschendieb ihr das Mobiltelefon entwendet hatte. Die junge Frau schilderte, ein unbekannter Mann habe sie, gegen 17:30 Uhr, an der Venloer Straße, in Höhe einer Pizzeria, angerempelt. Erst zuhause habe sie bemerkt, dass es sich offenbar nicht um ein Versehen gehandelt habe. Ihr rosa-goldfarbenes I-Phone 6 befand sich nicht länger in der Jackentasche. Das Handeln des Taschendiebes war offenbar so beiläufig, dass es seinem Opfer bei der Anzeigenerstattung nicht möglich war, den Tatverdächtigen näher zu beschreiben.

Das Strafermittlungsverfahren hat inzwischen die Kripo übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss gibt folgende Tipps:

- Halten Sie grundsätzlich ausreichend Abstand zu fremden Personen! - Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde auf Sie zukommen und den persönlichen Distanzradius deutlich unterschreiten! - Tragen Sie Wertsachen, wie Handys und Geldbörsen, in verschlossenen Innentaschen!

Weiter Informationen zum Phänomen "Taschendiebstahl", und wie man sich schützt Opfer zu werden, stellt die Polizei im Rahmen der Kampagne "Augen auf und Tasche zu!" im Internet zur Verfügung (polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs).

