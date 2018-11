POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Neuss (ots) - Am Donnerstagnachmittag (08.11.), gegen 16:05 Uhr, waren im Einmündungsbereich zur Stephanstraße zwei Autos auf der Gielenstraße zusammengestoßen. Eine 54-jährige Kaarsterin hatte nach ersten Erkenntnissen versucht, mit ihrem Renault von der Gielenstraße nach links in Richtung Stephanstraße abzubiegen und war dabei mit einem entgegenkommenden Mercedes kollidiert. Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

