POL-NE: Nachtrag: Mercedes Geländelimousine gestohlen

Meerbusch (ots) - Der in Strümp gestohlene Mercedes GLC (Pressemeldung vom 05.07.2018 - 13:09 Uhr) konnte inzwischen in Polen ausfindig gemacht und sichergestellt werden. Die entwendete Geländelimousine stand vor einem Restaurant geparkt. Tatverdächtige konnten nicht angetroffen werden. Die Fahndung nach den Unbekannten dauert an.

