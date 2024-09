POL-MK: 103 Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell

Altena (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntag- und Montagnachmittag in ein Wohnhaus an der Waldstraße eingebrochen. Sie brachen ein Fenster an der Hinterseite auf und entwendeten Schmuck, Bargeld und einen Laptop. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099- 5510 ...

