Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeugkoffer bei Kellereinbruch entwendet

Iserlohn (ots)

Unbekannte brachen am Montag in der Zeit von 05:20 Uhr und 15:20 Uhr zwei Kellertüren eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße auf. Aus den Kellerräumen entwendeten die Unbekannten einen Werkzeugkoffer samt Inhalt. (zap)

Täterhinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter der 02374 / 50290 entgegen.

