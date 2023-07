POL-MK: Einbruch in Bäckereifiliale

Halver (ots) - Ein unbekannter Täter ist am frühen Montagmorgen, gegen 03:45 Uhr, in einen Kiosk an der Kantstraße eingebrochen. Die Täter öffneten im Inneren gewaltsam einen Automaten und entwendete Tabakwaren. Zudem stahl er mehrere Schokoriegel. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

