POL-MK: Taschendiebe

Neuenrade (ots)

Eine 74-jährige Neuenraderin wurde am Mittwoch gegen Mittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Straße Mühlendorf bestohlen. Zwischen 13 und 13.30 Uhr suchte sie in dem Markt ihre Waren zusammen. Die Geldbörse steckte beim Betreten des Marktes noch in einer der äußeren, per Reißverschluss geschlossenen Jackentaschen. An der Kasse bemerkte sie, dass die Geldbörse weg war.

Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Kunden dort unbedingt ihre Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken, Bauch- oder Brustbeuteln. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Platz. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Sonst waren die Diebe mit der Bankkarte am nächsten Geldautomaten, bevor das Opfer überhaupt den Diebstahl bemerkt hat. (cris)

