Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern an Eingangstür

Altena (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen in ein Geschäft in der Lennestraße einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch an der Eingangstür. Die Besitzerin stellte die Einbruchspuren am Dienstag fest und informierte die Polizei. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell