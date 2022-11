POL-MK: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Iserlohn (ots) - Am Dienstag, kurz nach 18 Uhr, wurde versucht, in ein Haus "Am Gartenbad" einzubrechen. Eine Alarmanlage schlug an. Als die Bewohner nach dem Rechten schauten, bemerkten sie Schäden und Hebelmarken an der Terrassentür und informierten die Polizei. Die sicherte Spuren. Unbekannte haben sich in der Nacht zum Dienstag Zugang zu einem Zimmer eines ...

mehr