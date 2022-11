Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Neuenrade (ots)

Indem sie ein Fenster aufhebelten, verschafften sich unbekannte Täter am Mittwoch, zwischen 09:30 und 10:30 Uhr, Zutritt zu einer im Erdgeschoss liegenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Südstraße. Die Täter entwendeten aus der Wohnung eine Geldkassette sowie Schmuck. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Werdohl unter 02392/9399.0 entgegen. (schl)

