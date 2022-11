POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus

Balve (ots) - In der Nacht auf Samstag brach ein unbekannter Täter in eine Gaststätte an der Arnsberger Straße in Beckum ein. Er hebelte die Holztür zum Keller auf und durchwühlte mehrere Schränke. Dabei entstand Schaden an der Tür, zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Die Kripo hat ihre Ermittlungen begonnen. Unbekannte Täter schossen von Donnerstag auf Freitag mit einem Luftgewehr auf ein Wohnhaus Im ...

mehr