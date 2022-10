Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kinder zündeln im Wald

Menden (ots)

Am Samstag, gegen 17:00 Uhr wurden zwei Kinder durch eine Spaziergängerin beim Zündeln in einem Waldstück im Bereich Hünenköpfchen aufgeschreckt. Die Kinder hatten hinter einem umgestürzten Baum einige Kartonagen in einem trockenen Laubhaufen angezündet. Während die beiden unbekannten Kinder zu Fuß in Richtung Hallenbad flüchteten, konnte die aufmerksame Spaziergängerin das noch kleine, schwelende Feuer austreten und informierte Feuerwehr und Polizei.

