POL-MK: Pellets aus einem Fake-Shop?

Letmathe/Altena (ots) - Eine 15-Jährige hat am Sonntag in Letmathe ihre Bankkarte verloren, vermutlich auf der Hagener Straße. Als sie am Montag in ihrer App nach dem Kontostand schaute, bemerkte sie, dass diverse Buchungen veranlasst wurden. Unter anderen hat der Finder mehrmals an einer Tankstelle in Altena Waren bezahlt. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und Unterschlagung. (cris) Rückfragen bitte an: ...

mehr