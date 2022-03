Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrraddiebe

Halver (ots)

In der Nacht zum Montag wurden an der Frankfurter Straße zwei Fahrräder gestohlen. Sie waren angekettet an einen Holzzaun. Es handelt sich um ältere 28-Zoll-"Einstiegsfahrräder" der Marke Curtis in Grau bzw. Grau-Weiß. Am Montag gegen 8.30 Uhr wurde an der Hellestraße ein Fahrrad geklaut. Der Inhaber hatte ein eineinhalb Stunden zuvor an der Straße abgestellt und mit einem Schloss um den Reifenrahmen abgeschlossen. Zur Tatzeit beobachtete ein Arbeitskollege, dass ein kleiner weißer Lkw mit Plane anhielt und ein Unbekannter das Fahrrad auflud. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei rät, Fahrräder nicht nur "ab-", sondern auch "an"-zuschließen. Die Kette sollte an einem stabilen Gegenstand befestigt werden. Bei der Auswahl von Schlössern und Ketten sollten Radfahrer nicht zum billigsten Produkt greifen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell