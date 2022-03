Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Realschule mit Graffiti besprüht

Balve (ots)

Insgesamt vier Wände der Realschule Balve wurden durch bislang unbekannte Täter vermutlich am Dienstagabend mittels Graffiti beschädigt. Die Täter sprühten mittels schwarzer Farbe vier ca. ein Meter hohe und zwei Meter breite Schriftzüge auf die betroffenen Wände. Bei den Schriftzügen handelte es sich um keine politischen Botschaften oder ähnliches. Hinweise können unter 02373-9099-0 telefonisch an die Polizeiwache in Menden gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell