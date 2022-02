Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Tankstellenräuber

Iserlohn/Menden (ots)

Bezugsmeldungen:

Raubüberfälle auf Tankstellen in Iserlohn und Menden vom 31.1.22, 13.21 Uhr und Raub auf Tankstelle vom 28.1.22, 9.55 Uhr

Nach den Raubüberfällen auf Tankstellen in Iserlohn und Menden am 27. und 28. Januar veröffentlicht die Polizei auf Beschluss des Amtsgerichtes Fotos aus den Überwachungskameras. Sie zeigen den bewaffneten Täter bei der Tat am 27. Januar um 21.35 Uhr in der Tankstelle an der Mendener Straße in Iserlohn.

Er wird als ungepflegt beschrieben und auf etwa 40 Jahre geschätzt. Er soll etwa 1,70 Meter groß sein und trug an den Tattagen eine khakifarbene Hose, eine schwarze Jacke mit kleinem Reißverschluss am linken Oberarm sowie halbhohe, braune Schuhe. In allen drei Fällen wurden die Kassierer unter Vorhalt einer Schusswaffe bedroht. Zweimal war der Täter erfolgreich und nahm Geld an sich. Hinweise bitte an die Polizei in Iserlohn, Telefon 02371/9199-0.

