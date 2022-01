Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Keller

Iserlohn (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagnachmittag wurde an der Piepenstockstraße in einen Keller eingebrochen. Am Südengraben wurde eine Kellertür aufgedrückt, offenbar, um dort zu übernachten. (cris)

