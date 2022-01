Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch ins Kirchenbüro

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in ein Büro des Evangelischen Kirchenkreises an der Hohfuhrstraße eingebrochen. Sie zerschlugen wahrscheinlich in der Nacht zum Sonntag eine Fensterscheibe, kletterten in das Gebäude, hebelten Bürotüren auf, durchsuchten Schränke und rissen die Inhalte heraus. Die Täter flüchteten mit einem Laptop der Marke Lenovo. (cris)

