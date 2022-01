Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Bürogebäude

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 17.15 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, in ein Bürogebäude an der Sauerfelder Straße eingebrochen. Sie drangen durch eine aufgebrochene Nebeneingangstür in das Gebäude ein, öffneten gewaltsam Türen, durchwühlten Schränke mehrerer Büros und flüchteten mit einem Sparbuch und einer geringen Menge Bargeld. (cris)

