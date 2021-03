Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mädchen bedrängt - Polizei prüft Vorfall in Zarrentin

Zarrentin (ots)

Zwei jugendliche Mädchen sind am Dienstagabend in Zarrentin von zwei Autoinsassen bedrängt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 20:20 Uhr in der Töpferstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein mit zwei Männern besetzter und unbeleuchteter blauer VW Caddy, der zunächst in einer Seitenstraße (Bauhof) stand, mit rasantem Tempo an die auf dem Gehweg befindlichen 14 und 16-jährigen Jugendlichen herangefahren und hat dort abrupt gebremst. Als der Fahrer des Wagens anschließend die Fahrertür öffnete, erkannte die einige Meter entfernte Mutter eines der beiden Mädchen eine bedrohliche Situation für die Jugendlichen und rief ihrer Tochter direkt zu. Der Autofahrer schloss daraufhin die Fahrzeugtür und fuhr davon. Zu einer Ansprache des Fahrers oder zu einem Wortwechsel sei es nicht gekommen. Wenige Minuten später soll sich der Vorfall in der Ratzeburger Straße wiederholt haben, als das Fahrzeug erneut in Richtung der beiden Mädchen zusteuerte. Die beiden Jugendlichen seinen daraufhin zum nächsten Hauseingang gelaufen, worauf der PKW mit den beiden Männern schließlich verschwand. Die beiden unbekannten Fahrzeuginsassen sollen dunkle Kapuzenpullover getragen haben. An ihrem Fahrzeug waren Hamburger Kennzeichen angebracht, die sich nach einer Überprüfung durch die Polizei als falsch herausgestellt haben. Die Hintergründe bzw. das Motiv des Vorfalls sind bislang noch völlig unbekannt. Die Prüfungsmaßnahmen der Polizei dauern weiterhin an. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen. Die Polizei bittet insbesondere um Hinweise zum blauen VW Caddy und zu den beiden Fahrzeuginsassen.

