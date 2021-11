Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Maskenverweigerer schlägt zu

Menden (ots)

Am frühen Montagmorgen wartete ein 48-jähriger Mendener mit seinem Taxi in der Kolpingstraße auf Fahrgäste. Eine Gruppe von mehreren Personen stieg ein. Einer der Männer trug keine vorgeschriebene Maske. Als ihn der Taxifahrer darauf ansprach, wurde dieser unvermittelt ausfallend und schlug dem 48-jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Die Gruppe stieg anschließend wieder aus dem Taxi aus und entfernte sich in Richtung Balver Straße. Der Täter konnte durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 45 Jahre - Ca. 175cm groß - Kräftige Statur - Beige/schwarz gestreiftes Sweatshirt

Hinweise können telefonisch unter 02373-9099-0 an die Polizeiwache Menden gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell