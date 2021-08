Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff auf Einsatzkräfte

Altena (ots)

Gegen 01:00 Uhr wurde ein Rettungswagen zu einem Notfall gerufen. Ein stark alkoholisierter 48-Jähriger hatte sich eine kleine Wunde an der Schläfe zugezogen. Der Verletzte zeigte sich den Rettungskräften gegenüber verbal aggressiv. Daher zog die Besatzung des Rettungswagens die Polizei hinzu. Auch die Polizeibeamten wurden von ihm beschimpft. Als der Mann versuchte die Polizeibeamten zu schlagen, überwältigten sie den 48 - Jährigen und legten ihm Handfesseln an. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte er sich loszureißen und trat immer wieder in Richtung der Beamten. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Nach seiner Ausnüchterung wurde er entlassen und muss sich nun wegen Widerstands verantworten. Warum er so aggressiv war, müssen die Anschlussermittlungen ergeben. Die Beamten blieben unverletzt. (wib)

