Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tresor verschwunden

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Montag (18.07.19.07.) entwendeten unbekannte Täter einen Tresor aus einem Vorraum der katholischen Kirche an der Graf-von-Galen-Straße. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder verdächtigen Personen im Bereich der Maria Königin Kirche nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. (boro)

