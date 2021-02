Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter aus Flur gestohlen

Menden (ots)

Am Mittwochabend wurde an der Marktstraße ein E-Scooter gestohlen. Der Besitzer hatte das Gefährt gegen 19 Uhr im Hausflur in der 1. Etage des Mehrfamilienhauses abgestellt. Zwei Stunden später bemerkte er, dass sein Eigentum verschwunden war. Der schwarze Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 374NHN wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell