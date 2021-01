Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Tankstellen-Räuber

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lüdenscheid (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 17.1./16.10 Uhr: Raubüberfall auf Tankstelle

Die Polizei veröffentlicht Fotos von dem Raubüberfall auf die Tankstelle an der Altenaer Straße am 16. Januar (Samstag). Kurz vor 4 Uhr betrat dieser schwarz bekleidete und maskierte Mann die Tankstelle. In der Hand hielt er eine Schusswaffe. Um seiner Forderung nach Geld Nachdruck zu verleihen, gab er einen Schuss ab. Der Täter ist ca. 1,80 Meter groß und dürfte etwa Mitte 20 Jahre alt sein. Er trug einen schwarzen Ledermantel mit Kapuze, eine weißen Mund-Nase-Maske und weiße Handschuhe.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdenscheid, Telefon 02351/9099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell