Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunkener bespuckt Polizisten

Falscher Telekom-Mitarbeiter blitzt ab

Dachstuhlbrand in der Obergrüne

Iserlohn (ots)

An der Friedensstraße klingelte es gestern, 19 Uhr, zu fortgeschrittener Stunde an der Tür. Als die Seniorin öffnete, stand ein unbekannter Mann vor der Tür. Er versuchte der Dame einen Vertrag aufzuschwatzen. Die Dame ließ sich nicht auf die Angebote ein, schickte den Mann weg und erstattete Anzeige bei der Polizei. Personenbeschreibung: männlich, 25-30 Jahre alt, schwarze, kurze Haare, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, dunkle Kleidung, akzentfreies Deutsch. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

An der Stünenburg kam es heute, 3.45 Uhr, zu einem Kamin-/Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mehrere Jugendliche sprachen gestern, 17.15 Uhr, eine Polizeistreife an der Altstadt an. Sie berichteten, kurz zuvor am Fritz-Kühn-Platz von einem betrunkenen Mann angepöbelt worden zu sein. Die Polizisten überprüften den 21-Jährigen. Während der Kontrolle rempelte er eine Polizistin an und spuckte ihr auf die Schuhe. Er wurde in Gewahrsam genommen. Hiergegen setzte er sich zur Wehr, spuckte weiter nach den Polizisten und beleidigte sie weit unter der Gürtellinie. Im Gerangel biss er einer Polizistin in das Handgelenk. Sie blieb glücklicherweise unverletzt. Er muss sich nun wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

