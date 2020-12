Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe/ Sack Kartoffeln geklaut

Menden

Taschendiebe pfeifen auf den Lockdown und greifen ihren Opfern auch gegen alle Abstandsregeln in die Taschen - so wie am Dienstag in einem Supermarkt am Bösperder Weg. Das Oper, eine 70-jährige Mendenerin, vermutet, dass der Diebstahl kurz vor 13 Uhr unmittelbar an der Kasse erfolgte. Denn dort musste sie mit der Kassiererin eine Unstimmigkeit auf dem Kassenzettel klären. In dieser Zeit könnte ihr ein Unbekannter in die Handtasche gegriffen und die Geldbörse herausgezogen haben. Mangels großer Weihnachtsmärkte und nun noch weiter eingeschränkter Betätigungsfelder dürften sich Taschendiebe in den Tagen bis zum Weihnachtsfest noch stärker auf ländlich gelegene Discounter und Supermärkte konzentrieren. Deshalb warnt die Polizei weiter: "Tragen Sie Ihre Geldbörse in Innentaschen von Jacken oder Mänteln!" Die PIN darf keinesfalls auf einem Zettel neben der Bankkarte im Portemonnaie stecken.

In der Fischkuhle ist am Dienstag ein Sack mit 7,5 Kilo Kartoffeln verschwunden. Eine Frau brachte einer Freundin in einem Mehrfamilienhaus Einkäufe ins Haus. Dabei ließ sie die Kartoffeln kurz unbeaufsichtigt auf dem Gehweg stehen. Zeugen beobachteten zwar eine andere Frau, die Kartoffeln schleppte. Die streitet allerdings den Diebstahl ab.

