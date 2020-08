Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebe klauten Akku-Werkzeuge - Fahrer ohne Führerschein und unter Drogen

Halver (ots)

In Halver wurden am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr zwei Personen beim Ladendiebstahl in einem Baumarkt an der Märkischen Straße angetroffen. Eine weitere Person wartete augenscheinlich an einem Fahrzeug vor dem Baumarkt auf seine beiden "Kumpel". Die hinzugezogene Polizei stellte die Personalien der drei Lüdenscheider (30, 30 und 38 Jahre alt) fest, die hochwertige Akku-Werkzeuge gestohlen hatten und nahm den Haupttäter mit zur Polizeiwache. Der Fahrer des Fahrzeugs musste mit zur Wache, da er das Fahrzeug unerlaubt in Gebrauch genommen, keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Ermittlungen dauern an.

