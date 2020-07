Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch

Altena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in ein unbewohntes Einfamilienhaus an der Werdohler Straße einzubrechen. Am Morgen bemerkte der Eigentürmer die Schäden an der Haustür.

