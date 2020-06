Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtaschendiebstahl

Menden (ots)

Am gestrigen Tag, kurz nach 14 Uhr, belud eine 76-jährige Frau ihren Pkw mit soeben gemachten Einkäufen an der Heinrich-Böll-Straße. Hierbei bemerkte sie nicht, wie unbekannte Diebe ihre auf dem Sitz gelegte Handtasche komplett entwendeten. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen auf dem Parkplatz nimmt die Polizei in Menden entgegen.

