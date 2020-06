Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schrottsammler demontieren Kuperdachrinne/Auto gestohlen/Einbruch scheitert

Meinerzhagen (ots)

Am vergangenen Samstag wurde ein Gelsenkirchener Schrottsammler dabei beobachtet, wie er eine Kupferdachrinne an einem Haus im Pütthoff abbaute. Daraufhin von einer Zeugin angesprochen, entfernte er sich. Am gestrigen Dienstag erscheint dasselbe Fahrzeug an der Tatörtlichkeit und der Geschädigte informierte die Polizei. Diese stellte die Personalien der beiden Insassen, ein 20- und ein 30- jähriger Mann aus Gelsenkirchen und Herne fest. Diese müssen sich nun wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

Zwischen Freitag und Pfingstmontag wurde in der Straße Zum Rothenstein ein nicht zugelassener graue Audi S 3 entwendet. Sachdienliche Hinweise zu den Pkw-Dieben und/oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Zum Rothstein Hier stellte ein Geschädigter am 02.06.2020 fest, dass unbekannte Täter in der vergangenen Zeit versucht hatten, die Wohnungseingangstüre mit Gewalt zu öffnen. Die Tür hielt dem Ansinnen der Täter stand. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell