Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gartenhütte/Zaunpfähle und Bäume herausgerissen

Kierspe/Meinerzhagen (ots)

Unbekannte sind am Wochenende am Butterberg in Kierspe in eine Gartenhütte eingebrochen. Am Samstag gegen 17 Uhr war noch alles in Ordnung. Am Sonntag gegen 13.30 Uhr stellte der Besitzer den Einbruch fest. Der oder die Täter nahmen einen Rasenmäher und eine Wasserpumpe an sich.

Unbekannte haben am Wochenende an einem Weidegrundstück am Bussardweg in Meinerzhagen gewütet: Sie rissen Zaunpfähle und zwei neu gepflanzte Bäume aus dem Boden und entwendeten ein elektrisches Weidezaungerät. Bäume und Pfähle blieben auf der Weide liegen. Am Freitagabend war noch alles in Ordnung. Am Sonntag um 8.15 Uhr bemerkten die Eigentümer die Verwüstung.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

