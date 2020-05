Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrraddieb entkommt

Altena (ots)

Bei einem Spaziergang am Sonntagabend in der Nette erblickte ein 31-jähriger Altenaer einen anderen Mann auf seinem Fahrrad. Gegen 22 Uhr war der Rad-Besitzer mit seiner Freundin auf der Nettestraße unterwegs, als überraschend eine männliche Person auf seinem grünen Mountainbike an ihnen vorbei in Richtung Dahle fuhr. Der Mann erkannte sein Bike sofort an der Fahrradtasche vorne. Er rief hinter dem Unbekannten her. Seine Freundin versuchte, hinterher zu rennen. Doch der mutmaßliche Fahrraddieb war zu schnell. Der 31-Jährige hatte sein Fahrrad nach eigenen Angaben zuvor mit einer Kette an einem Fahrradständer am Bahnhof gesichert. Der Unbekannte ist ca. 18 bis 20 Jahre alt und trug eine rot-blaue Jacke mit Kapuze.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

