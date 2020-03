Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gartenhaus abgebrannt

Hemer (ots)

Gartenhaus brennt in voller Ausdehnung

Am heutigen Donnerstag, kurz nach 13 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines Gartenhauses Unter dem Asenberg gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr brannte dieses in voller Ausdehnung. Eine angrenzende Hecke hatte ebenfalls Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brandherd ab. Der 88 jähriger Eigentümer wurde beim Versuch den Brand selbständig zu löschen leicht verletzt und ärztlich vor Ort versorgt. Die Straßen Unter dem Asenberg/Mesterscheider Weg waren für die Löscharbeiten gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Anlage: Fotos

