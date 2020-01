Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus Jacke an der Garderobe gestohlen

Werdohl (ots)

Einem 24-jähriger Neuenrader wurde am Samstag während der Arbeit die Geldbörse aus seiner Jackentasche gestohlen. Die Jacke hing an der Garderobe eines Imbisses an der Sandstraße in Werdohl. Später wurde die Börse in der Fußgängerzone wiedergefunden - allerdings ohne Bargeld.

