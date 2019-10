Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Geschädigten eines Trickdiebstahls und bedankt sich bei couragierter Zeugin

Trickdiebe dank Zeugin vorläufig festgenommen Bräuckenkreuz Am heutigen Mittag, gegen 12:30 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein älterer Mann an seinem kleinen schwarzem Auto stand. Dieser war ihr vorher bereits in dem dortigen russischen Supermarkt aufgefallen. Der Senior wurde von einem Mann bedrängt und dieser bot ihm Ringe an. Der Senior wurde in ein Gespräch verwickelt und der Täter stahl dem älteren Mann Geld aus dem Portemonnaie. Ein weiterer Mann stand "Schmiere". Als die Zeugin zu dem Deal der drei Personen ging, flüchteten diese von der Tatörtlichkeit. Geistesgegenwärtig sprach sie den Senior an, telefonierte mit der Polizei und verfolgte die Trickdiebe. Diese nahmen in einem Linienbus Platz und die Lüdenscheiderin verfolgte den Bus. Durch ihre Standortmeldungen konnte die Polizei den Linienbus mit den beiden Tätern vor dem Tunnel stoppen und vorläufig festnehmen. Diese hatten sowohl diverse Ringe als auch Bargeld bei sich. Bei den Ringen handelt es sich um mindere Qualität. Die beiden 46 und 40 Jahre alten, polizeilich bekannten, rumänischen Männer wurden der Polizeiwache Lüdenscheid zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. Als die Polizei dann zum Tatort des Trickdiebstahls zurückkehrte, war der geschädigte Senior leider nicht mehr vor Ort. Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 02351- 9099-0 oder 6310) sucht nun den Geschädigten, der kurz nach Mittag auf dem Parkplatz bei Rewe Opfer eines Trickdiebstahls wurde. Personenbeschreibung des Geschädigten: groß, schlank, Brille, graue dünne Haare, vermutlich Deutscher, graue dunkle Kleidung und fuhr einen dunklen kleinen Pkw. Des Weiteren bittet die Polizei weitere Geschädigte von Trickdiebstählen am heutigen Tag in Lüdenscheid bei dem Ringe zum Kauf angeboten wurden, sich zu melden.

Ein besonderes Lob spricht die Polizei der 34-jährigen Lüdenscheiderin aus, die durch ihr Handeln zur Festnahme der beiden Trickdiebe beigetragen hat.

