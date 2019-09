Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe und Einbrecher

Kierspe (ots)

Aus einer unverschlossenen Garage an der Friedrich-Ebert-Straße wurde in der Nacht zum Freitag eine Akku-Bohrmaschine der Marke Metabo gestohlen. Das Gerät steckte in einem Koffer.

Am Samstagnachmittag wurde am Glockenweg eine Scheibe eingeworfen. So gelangte ein Einbrecher in eine Wohnung. Er oder sie nahmen Bargeld aus einer Geldbörse und verschwanden ungesehen.

Die Polizei in Halver bittet um Hinweise unter Tel. 02353/9199-0.

