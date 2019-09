Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tragischer Sturz in ehemaliger Schule

Letmathe (ots)

Am heutigen Nachmittag stürzte ein in einem Raum allein spielender sechsjähriger Junge von einem Tisch in der ehemaligen Albert-Schweitzer-Grundschule. Auf Grund der Schwere der Verletzungen wurde der Junge umgehend einem Hagener Krankenhaus zugeführt, wo er am frühen Abend an den Folgen des Sturzes verstarb.

