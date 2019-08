Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kradfahrerin verstorben

Balve (ots)

Balve Langenholthausen Tragische Unfallfolgen Die 57 jährige Kradfahrerin aus Wuppertal, die am 25.08.2019, gegen 14:00 Uhr auf der Sunderner Straße mit ihrem Krad zu Fall kam und sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat, ist tragischer Weise am 28.08.2019 im Klinikum Dortmund an den Unfallfolgen verstorben.

