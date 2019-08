Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen: Zeugenaufruf nach Einbruch in Postfiliale

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht vom 13. auf den 14.08.19 wurde bei dem Einbruch in eine Postfiliale ein Tresor gestohlen.

Die bislang unbekannten Täter hebelten die Eingangstür der Postfiliale in der Hauptstraße auf und begaben sich zum Tresor. Mit grober Gewalt brachen sie den rund einen Meter hohen Safe aus der Verankerung und rollten ihn vermutlich mit einem vor Ort befindlichen Briefwagen auf den rückwärtigen Parkplatz der Ladenzeile. Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg gehen davon aus, dass die Täter den Tresor auf dem Parkplatz in ein Fahrzeug geladen und abtransportiert haben. In dem Tresor befand sich Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 zu melden.

