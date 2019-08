Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Parfumdiebe geschnappt

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei musste sich am Donnerstag mit zwei mutmaßlichen Parfumdieben beschäftigen. Ein 18-jähriger Lüdenscheider wurde vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit einem 15-jährigen Freund bereits mehrmals Parfum gestohlen zu haben. Die Mitarbeiterin einer Drogerie im Stern-Center erwischte die bereits mehrmals beobachteten Jungs am Donnerstag um 14 Uhr. Sie konnte den Jüngeren festhalten. Sein Freund rannte weg. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verfolgte den mutmaßlichen Ladendieb bis in ein Parkhaus. Dort griff ihn die Polizei auf.

Die beiden erbeuteten in den vergangenen Tagen Duftwasser im Wert von mehreren hundert Euro. Der Minderjährige wurde am Abend von einer Erziehungsberechtigten abgeholt. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls und Hehlerei.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell