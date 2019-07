Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoeinbruch

Iserlohn (ots)

Am "Stiftungshof" am Zollhausweg wurde in der Nacht zum Samstag ein weißer Opel Astra aufgebrochen. Der Täter durchwühlte das gesamte Fahrzeug. Er entkam mit einem Rucksack.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell