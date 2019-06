Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reichlich Arbeit für die Polizei

Kierspe (ots)

Unbekannte Brandstifter unterwegs In der Nacht des 28.06.2019, gegen 03:25 Uhr, zündeten bislang unbekannte Brandstifter einen Abfallcontainer auf dem Schulhof der Gesamtschule in der Otto-Ruhe-Straße an.

Etwa zur gleichen Zeit warfen Unbekannte einen brennenden Gegenstand an der Friedrich-Ebert-Straße in das Innere zweier Altpapiercontainer, wodurch sich der Inhalt entzündete und die Container von der Feuerwehr abgelöscht wurden.

Die Unholde ließen es sich nicht nehmen, im weiteren Verlauf der Friedrich-Ebert-Straße den Inhalt eines Mülleimers, der an einer Haltestelle angebracht ist, ebenfalls anzustecken. Durch die Hitzeentwicklung schmolz die Plastikverkleidung der Fahrplanauskunft. Auch hier löschte die Feuerwehr. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den Personen, die die Container/Mülleimer in Brand setzten, nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Einbruchsversuch unternommen In der Nacht zum gestrigen Donnerstag wurde die Polizei zu einem versuchten Einbruch in einen Getränkemarkt an der Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Hier hatten unbekannte Täter mit einem Pflasterstein versucht, die Glastür einzuwerfen. Dieser Versuch schlug fehl. Es entstand Sachschaden.

Rasenmäher geklaut Am Donnerstag, 26.06.2019, in der Zeit von 16:00 Uhr - 18:00 Uhr, wurde in Dörscheln ein vor dem Haus stehender orangefarbener Husquarna Motorrasenmäher geklaut.

Auch in diesen beiden Fällen nimmt die Meinerzhagener Polizei Hinweise entgegen.

