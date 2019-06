Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Diebstahl angezeigt

Hemer (ots)

Alarmanlage verschreckt Einbrecher Unbekannte Täter schlugen am heutigen Mittwoch gegen 00:30 Uhr die Scheibe eines Lagers einer Firma an der Schottlandstraße ein. Dadurch wurde der akustische Alarm ausgelöst. Die Einbrecher flüchteten, ohne dass sie ins Gebäude gelangten. Es entstand Sachschaden.

In der Hellestraße klauten unbekannte Diebe innerhalb der letzten Wochen aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ein Fernsehgerät und zwei Werkzeugkoffer.

Am Pfingstwochenende drangen unbekannte Täter in die Christuskirche an der Peter-Grah-Straße ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Augenscheinlich flohen die Täter ohne Beute.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell